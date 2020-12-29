اليورو يسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين أمام الدولار

(رويترز)

سجل اليورو أعلى مستوى له في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للعملات العالية المخاطرة، مثل الدولارين الاسترالي والكندي، وسط توقعات بأن الكونجرس الأمريكي سيزيد مدفوعات التحفيز للأمريكيين.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2274 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018 .

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، 0.35 بالمئة إلى 89.92 غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين ونصف البالغ 89.72 الذي هوى إليه في 17 ديسمبر كانون الأول.

ويراهن المستثمرون على أن الدولار سيواصل التراجع، مع هبوطه بأكثر من ستة في المئة هذا العام، بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر وأن الاقتصاد الأمريكي سيجد صعوبة في التعافي من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.