النائب محمد حلاوة: مستقبل وطن يدعم الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قال النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية، إن الحزب يدعم الشعب المصرى والقيادة السياسية، والسياسة التى ينتهجها لرفع العبء عن كاهل الشعب المصرى، وهو ما دفعه إلى تبنى دفع مستحقات التصالح فى مخالفات البناء عن غير القادرين بعدد من المحافظات، ومن بينها محافظة القليوبية.

وأكد "حلاوة" لـ "اليوم السابع"، أنه تم اليوم الثلاثاء تسلم 200 حالة من المستحقين وغير القادرين من أبناء المحافظة لتسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء عنهم، موضحا أن تم تسليم 800 حالة من قبل ليكون إجمالى الحالات التى تم دفع قيم التصالح فى مخالفات البناء عنهم بالمحافظة 1000 حالة من غير القادرين.

وأضاف "حلاوة"، أن حزب مستقبل وطن يؤكد على دوره بين الشعب بكافة أطيافه، قائلا: "وده دورنا إننا نكون بين الشعب لتقديم كل سبل الدعم لهم لنيل حياة كريمة فى وطنهم الغالى مصر"، مشيرا إلى أنه تم فحص جميع الحالات التى تقدمت لأمانة الحزب بالقليوبية وفروعها بكل المدن، وتم تحديد 1000 حالة من غير القادرين والمستحقين لدفع قيمة التصالح عنهم، وبالفعل تم الانتهاء من تسديد قيمة التصالح عنهم وتسليمهم الخطابات اللازمة.

وسلم حزب مستشقبل وطن بمقر أمانة القليوبية بمدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، خطابات تسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء عن المواطنين غير القادرين من أبناء القليوبية، بحضور النائب عاطف أبو ناصر عضور مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى النفيليى عضو مجلس الشيوخ عن الحزب وامين التنظيم بالقليوبية.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التى تبناها الحزب لسداد قيمة التصالح بمخالفات البناء بالقليوبي 1000 حالة من غير القادرين، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع العبئ عن كاهل المواطنين والتسهيل عنهم فى سداد قيمة التصالح بمخالفات البناء.

تسليم خطابات تسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية بمشاركة النائب محمد حلاوة



النائب محمد حلاوة خلال تسليم خطابات تسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية



تسليم خطابات تسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية



النائب محمد حلاوة خلال تسليم خطابات تسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية



النائب محمد حلاوة خلال تسليم خطابات تسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية



تسليم خطابات تسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية