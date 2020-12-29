اليوم السابع
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الكلاب البشرية تغزو أوروبا بتحول مواطنين لعيشة الكلاب وإقامة مسابقة للنباح

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:24 ص
الكلاب البشرية تغزو أوروبا بتحول مواطنين لعيشة الكلاب وإقامة مسابقة للنباح كلاب بشرية
ذكى مكاوى

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ظاهرة غريبة تجتاح الأوساط في قارة أوروبا خلال الفترة الأخيرة تتمثل في الكلاب البشرية، وهو المصطلح الذى بات يطلق على عدد كبير من البشر باتوا يجدوا راحتهم في التحول إلى كلاب!، بمعنى العيش الحياة ككلاب تماماً، حيث وصل عدد المنخرطين بتلك الظاهرة في بريطانيا وحدها 10 آلاف فرد.

 

الكلاب البشرية 1
الكلاب البشرية 

 

وذلك وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لقناة سكاى نيوز على انستجرام، من خلال تقرير أكدوا فيه صحة الرقم، وإقبال العديد من البشر ممن تعرضوا لمشاكل في صغرهم سواء تنمر أو عدم ثقة في النفس للبحث عن حياة جديدة ترتكز على الخضوع، وبالتالي باتوا يعيشوا الحياة بطريقة الكلاب.

 

الكلاب البشرية
 

الأمر الذى كان في الخفاء لفترة طويلة بحسب التقرير قبل أن يتم الإعلان عنه مؤخراً وتحولهم إلى العلن بعد زيادة الأعداد مما دفع أصحاب محلات لبيع مستلزمات خاصة بهم ووجود مدربين لهم يوفروا لهم العيش كالكلاب، كما لم يقتصر الأمر على هذا الحد وإنما وصل إلى مسابقات للنباح ومسابقة أوروبية على مستوى القارة ستكون تحت اسم مستر أوروبا لأفضل كلب بشرى.

 

كلاب بشرية فى مسابقة للنباح
كلاب بشرية فى مسابقة للنباح
 
كما أضاف التقرير أن عدد المنخرطين بتلك الظاهرة قابل للزيادة، وذلك بسبب انخراط الثقافات وتبادلها بصورة كبيرة مهما كان حجم السوء بها، إلا أن هناك فئة كبيرة تقوم بالتقليد فقط، وبالتالى قد نرى الأمر اعتيادياً حسب التقرير فى المستقبل.
 
 
أيضاً أكد التقرير أن هؤلاء المنخرطين فى تلك الظاهرة يحاولوا أن يعيشوا حياتين بنفس الوقت ما بين حياتهم الطبيعية بالإضافة إلى حياتهم بعد العودة من عمل بعضهم بطريقة الكلب كنوع من المازوخية ليتلذذوا بما يشعروا به من ذل خلال ممارستهم تلك الظواهر.
 
كلاب بشرية 1
صورة لهم اثناء العيش كالكلاب
 
كلاب بشرية2
صورة أخرى من التقرير

 

 


كلاب بشرية

الكلاب البشرية

سكاى نيوز

اخبار غريبة

ظواهر غريبة

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