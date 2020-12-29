الصحة تستجيب لصفاء مريضة داء الفيل وتوجه بالكشف عليها تمهيدا لبدء العلاج

المنوفية - محمد فتحى

زارت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، مساعد وزير الصحة المريضة صفاء عبد المجيد باشا 40 سنة بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية استجابة لها لتوفير العلاج من داء الفيل التى أصيبت به.

رافق الدكتورة هناء سرور، الدكتور السيد الدجوى، مدير عام إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بالمنوفية وفريق إدارة الملاريا بتوقيع الكشف الطبى اللازم وسحب عينات دم لإجراء التحاليل اللازمة تمهيدا لبدء رحلة العلاج.

يذكر أن المريضة صفاء التى تبلغ من العمر 40 عاما، بنت قرية طوخ طنبشا، مركز بركة السبع محافظة المنوفية تعيش داخل منزل بسيط لعائلة بأكملها، تسكن بالدور الأرضى مكون من غرفتين وصالة وبأحد أركان المنزل تجلس صفاء على سرير بمرتبة من القطن العتيق تَجلسُ أعلاها سيدة يزيد وزنها عن 250 كيلو، بعد أن أصيبت بمرض داء الفيل.

الدكتورة هناء سرور الدكتور مع المريضة

توقيع الكشف الطبى