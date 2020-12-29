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السفارة الكويتية فى مصر: لا اختبارات "أونلاين" لطلابنا إذا استمر الإغلاق

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:31 م
السفارة الكويتية فى مصر: لا اختبارات "أونلاين" لطلابنا إذا استمر الإغلاق اختبارات - أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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أعلن  الدكتور أحمد المطيرى رئيس المكتب الثقافى فى مصر - التابع لسفارة الكويتية - تعذر إقامة إختبارات الطلبة الكويتيين الدارسين فى مختلف الجامعات المصرية، "أونلاين" حال استمرار إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا.

 

وقال المطيرى، فى تصريح - وفقا لجريدة الجريدة الكويتية - «إن المكتب الثقافى المصرى تواصل مع وزير التعليم العالى المصرى ومجلس الجامعات المصرية، وأسفر ذلك عن الوصول إلى صيغة توافقية مع المجلس من خلال تنظيم لجان خاصة فى مختلف الجامعات لعقد اختبارات الطلبة الوافدين، ومن بينهم الكويتيون فى حال تعذّر حضور الطلبة التى تتزامن مع مواعيد الاختبارات إلى مقر الدراسة بسبب استمرار إغلاق المطارات، لكن بعد إعادة فتح المطارات، فإنه يلزم على الطلبة الحضور مباشرة ويخاطب المكتب الثقافى الجامعة لعقدها لهم، وفقا للجان الخاصة المشكلة لهم».

 

وأضاف: «وفى حال إعادة فتح المطار قبل مواعيد الاختبارات، فإنه يلزم على جميع الطلبة الحضور رسميا إلى الجامعة لعقد الاختبارات، ومن يرغب فى تأجيلها لا بُد أن يكون هناك عذر رسمى يعيق الحضور».


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الطلبة الكويتيين

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