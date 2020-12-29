البدء فى إنشاء كوبرى علوى بمنطقة الرياح فى قنا بتكلفة 130 مليون جنيه

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بدء الأعمال بانشاء كوبري الرياح بالمدينة، وعمل الكشف عن المرافق من شبكات مياه وصرف صحي لتفاديها أثناء العمل.

وقال أشرف أنور، رئيس المدينة، إن التكلفة المبدئية لمشروع كوبري الرياح تقدر بـ 130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمه من وزارة النقل.

وكان قد أشار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى أن إنشاء المشروع يأتي تلبية لاحتياجات مواطني المحافظة وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين مرفق الطرق والكبارى حيث سيساهم الكوبرى فى تحقيق السيولة المرورية وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتوفير الوقت والمجهود على السائقين والقضاء على الاختناقات المرورية .

ووجه المحافظ، بضرورة التنسيق والانتهاء من أعمال نقل المرافق وسرعة البدء في تنفيذ الاعمال المدنية لكوبري المشاة أعلي السكة الحديد بنجع الفقرة والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ علي أرواحهم.