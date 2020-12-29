وأشار 13% من المشاركين في استطلاع الرأي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن الشخص الذى يستحق لقب بطل عام 2020 يجب أن يكون صادقا وعادلا.. فيما رأى 8% من المشاركين أنه يجب أن يكون نشيطا وذا قدرة على المبادرة والتواصل مع الآخرين.. وهناك فئة من المشاركين تشكل 8% أيضا رأت أنه يجب أن يكون شجاعا وجريئا وقويا.



واعتبر 44% - وفق استطلاع الرأي - أن المضاربين الذين يرفعون أسعار الأدوية ويتسببون في نقصها الاصطناعي هم على عكس الأبطال.. بالإضافة إلى المقلقين الذين يصورون الوضع أسوأ مما هو عليه (30 %).. والسياسيين الذين ينتقدون الاجراءات ضد "كوفيد – 19" لرفع شعبيتهم والذين يرفضون خطورة "كوفيد – 19" والمسؤولين الذين لا يتخذون إجراءات ضد انتشار "كوفيد – 19" (30 % من المشاركين).