إقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تقرر إنشاء أحياء جديدة داخل مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس، لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات عليها لينتقل إليها سكان المناطق العشوائية والمتهالكة والاستفادة منها، فى فتح محاور مرورية جديدة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير العواصم والمدن الكبرى فى محافظات الجمهورية ، على غرار مشروعى الأسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بالإسكندرية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة ، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة مرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد المنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

وأضاف محافظ الشرقية ، أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل مدينة الزقازيق ، يتم ربطه مع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية للاستفادة من منظومة التحول الرقمى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقية ، أنه جارى إعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة واتحاد الهجن وجهاز مدينة العاشر من رمضان ، وممثلى القبائل العربية لإنشاء مجمع مهرجانات للخيول والهجن العربية الأصيلة ، وإقامة معارض دائمة للحرف والصناعات اليدوية والتراثية ، وذلك بأرض صحراء بلبيس لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى المحلى والإقليمى حيث تشتهر محافظة الشرقية بإنتاج وتربية الخيول والهجن العربية الأصيلة وتقوم بتنظيم سباقات للهجن والخيول كل عام.

كما أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى جيدة فى التعامل مع ملفى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة, مشيرا الى انه تم عقد لقاءات موسعه مع المواطنين المتعديين على أراضى أملاك الدولة بمختلف القرى والمراكز لحثهم على سرعة الانتهاء من تقنين أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التى تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر فى التصالح والتقنين

ولاستمرار تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإدارى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أشار محافظ الشرقية إلى مشاركة المحافظة فى مسابقة التميز الحكومى فى نسختها الثانية آملا فى الفوز بجوائز المسابقة على المستوى الفردى والمؤسسى لافتا ان المحافظة قد حصدت أربع جوائز خلال المسابقة فى نسختها الأولي.

ونوه محافظ الشرقية خلال الاجتماع أن المحافظة بصدد إعادة تطوير وتجميل مناطق فلل الجامعة والقومية وطلبة عويضة والتنسيق مع إدارة المرور لوضع التصور الأمثل لتعديل المسارات المرورية لتخفيف حده الزحام بها مع تنفيذ أعمال رصف الشوارع ورفع كفاءتها واضفاء لمسة جمالية وحضارية عليها , مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ اعمال رصف وتطوير وتجميل لشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح .

وتنفيذا للمبادرة الرئاسية (حياه كريمة) لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية أوضح محافظ الشرقية أنه تم اختيار 25 قرية بمركز الحسينية للبدء فى اعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم

ومن جانبه أكد محمد سعفان وزير القرى العاملة أن الدولة بكافة أجهزتها استطاعت التعامل مع الموجه الأولى لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره مشيرا الى أن الظروف الحالية تفرض علينا الاستفادة من التجربة السابقة لمكافحة الفيروس باتباع كافة الاشتراطات الاحترازية والوقائية المتخذة ورفع الوعى لدى المواطنين للخروج من هذه الجائحة بسلام.

أضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المناطق الصناعية والاستثمارية والتأكد من التزام اصحابها باشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها .

بينما أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بمجهودات محافظ الشرقية المستمرة لإنجاز العديد من المشروعات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديم افضل الخدمات لأبناء المحافظة مؤكدا ً أن الجامعة ستظل شريك اساسى وداعم رئيسى للمساهمة فى رقى وتقدم المجتمع , وقال ان الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من انشاء المستشفى الجامعى بمدينة العاشر من رمضان ومستشفى الطوارئ بمركز الزقازيق واللذان سيمثلان إضافة قوية لمنظومة الصحة بالشرقية ويساهمان فى تخفيف العبء على مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات الحكومية.