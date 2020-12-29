اليوم السابع
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إطلاق مبادرة "بنكمل بعض" لدعم المصابين بكورونا غير القادرين بكفر الدوار

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:15 م
إطلاق مبادرة "بنكمل بعض" لدعم المصابين بكورونا غير القادرين بكفر الدوار مستشفى كفر الدوار
البحيرة - ناصر جودة

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أطلقت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء  أحمد  مرزوق مبادرة  جديدة  تحت شعار "بنكمل بعض" لدعم ومساعدة حالات مصابي فيروس "كورونا المستجد" الغير قادرين.

وتأتى هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وبعض الجمعيات الخيرية والشخصيات العامة والأطباء والصيادلة.

حيث سيتم تقديم الخدمات اللازمة لحالات مصابي كورونا الغير القادرة والتي تستحق المشاهدة والتي تخضع للعزل المنزلي، متمثلة في توفير اسطوانات الأكسجين والأدوية وبروتوكول علاج الفيروس، وكذلك مواد غذائية للحالات المستحقة.

كما تتضمن المبادرة فتح عدد من المنافذ الثابتة، لبيع الكمامات الطبية المعتمدة بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

 

ومن جانبها اكدت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار على ترحيبها بالمشاركات المجتمعية للمساهمة في المبادرة، لتحقيق الهدف منها لخدمة الحالات المصابة بالفيروس، وبالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة، حيث سيتم استقبال الشكاوى والطلبات الخاصة بالحالات، وكذلك طلبات المشاركة بالحملة، عبر رسائل الواتس آب على رقم 01208058158 وكذلك من خلال رقم غرفة عمليات الوحدة المحلية

0452161630

 

 


مركز كفر الدوار

مبادرة بنكمل بعض

مواجهة فيروس كورونا

مبادرات حكومية

الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار

محافظة البحيرة

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