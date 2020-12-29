اليوم السابع
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إصابة 3 عسكريين روس بعد استهداف مسلحين ناقلتهم بجنوب شرق إدلب

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:55 م
إصابة 3 عسكريين روس بعد استهداف مسلحين ناقلتهم بجنوب شرق إدلب ادلب
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 3 عسكريين روس أصيبوا بجروح جراء استهداف مسلحين ناقلتهم بجنوب شرق منطقة إدلب لوقف التصعيد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وقبلها أكد المرصد السورى، مقتل 5 عناصر من قسد فى هجوم تركى على عين عيسى، وفقا لخبر عاجل لبثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية وحدات إضافية من الشرطة العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا وسط توتر الأوضاع هناك مع تزايد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل إرهابية بسوريا.


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