اليوم السابع
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إصابة مديرى 3 مستشفيات مركزية بالقليوبية بكورونا وخضوعهم للعزل

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:13 م
إصابة مديرى 3 مستشفيات مركزية بالقليوبية بكورونا وخضوعهم للعزل مستشفيات العزل- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مصادر بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، إصابة مديرى 3 مستشفيات مركزية بفيروس كورونا، وخضوعهم للعزل الصحى سواء بالمستشفيات المخصصة لاستقبال مصابى كورونا.

وأوضحت المصادر، أنه تم إصابة الدكتور حسن منصور، مدير مستشفى شبين القناطر، الذى تم نقله للعزل الصحى بمستشفى قها بلحجر الصحى، كما تم إصابة الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية بفيروس كورونا، والذى يخضع للعلاج والعزل المنزلى وحالته مستقرة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر حتى الآن مديرية الصحة بالقليوبية، بيانا، ينفى أو يؤكد إصابة مديرى مستشفى شبين القناطر، ومستشفى القناطر الخيرية بكورونا.

كما أعلن الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزى، إصابته بفيروس كورونا، وعزله بمستشفى قها للحجر الصحى، موضحا أن حالته مستقرة ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة.

 


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