3 دول عربية تعلن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا .. اعرف التفاصيل

كتب : أحمد جمعة

ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور في عدد من الدول العربية، وذلك بعد إعلان ثلاثة بلدان عربية عن تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المتحور، وقال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات إنه تم اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور الأردن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وأوضح الوزير الأردنى أن الحالتين تم تسجيلهما لزوجين عادا في 19 ديسمبر الجاري من بريطانيا، مشيرا إلى أن حالتهما الصحية "ممتازة".

وقال عبيدات إنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ومتابعتهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، مضيفا : "ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي".

والأردن هي الدولة العربية الثالثة التي تعلن تسجيل حالات إصابة بالفيروس المتحور.

والجمعة الماضية، أعلنت السلطات الصحية في لبنان تسجيل أول حالة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وكتب وزير الصحة اللبناني في ​حكومة​ تصريف الأعمال، ​حمد حسن على صفحته الشخصية على "تويتر": "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر الجارى".

وأضاف حسن قائلا: "نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".

والثلاثاء الماضي، كشف وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عن دراسة جارية فى بلاده للتأكد من وجود 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة قادمة من بريطانيا.

وأضاف السعيدي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء عمان الرسمية، أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

ووفقا للتقديرات الأولية، قد يكون معدل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 في المئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.