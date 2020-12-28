200 سائح بريطاني يهربون من الحجر الصحى بعد يوم واحد من دخوله فيه بسويسرا

كتبت: هناء أبو العز

هرب نحو 200 سائح بريطاني من منتجع فيربييه السويسري للتزلج، حيث كانوا يمضون حجراً صحياً إلزامياً لمدة 10 أيام، إثر ظهور السلالة الجديدة من وباء كورونا. وأفادت صحيفة "سونتاج تسايتونج" بأن الفارين من المنتجع نحو 200 من أصل 420 سائحاً بريطانياً، شملتهم في فيربييه إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة السويسرية على المسافرين الآتين من بريطانيا منذ 14 ديسمبر.

وكان منتجع فيربييه الراقي، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح البريطانيين يتوقع أن يتدفق عليه آلاف المتزلجين من بريطانيا، لكن اكتشاف السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا قضى على هذه الآمال.

وقال مسؤول التواصل في بلدية باني جان، مارك ساندوز، لوكالة "إيه تي إس" للأنباء إن السياح الفارين بقوا في الحجر الصحي يوماً واحداً قبل أن يهربوا ليلًا.

وأضاف أن مسؤولي الفندق اكتشفوا فرار السياح عندما رأوا أنهم لم يأكلوا من أطباق الطعام المخصصة لهم.

وتابع: "لا يمكننا إلقاء اللوم عليهم. ففي معظم الحالات، كان الحجر الصحي لا يحتمل"، فكيف في حال "وجود 4 في غرفة تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً".