اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نقل 503 أطنان من المخلفات فى ثانى أيام عمل أسطول نقل المخلفات بالغربية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:07 م
نقل 503 أطنان من المخلفات فى ثانى أيام عمل أسطول نقل المخلفات بالغربية أعمال نقل القمامة بالغربية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أعمال أسطول نقل المخلفات فى ثانى أيام عمله حيث تم نقل 303 أطنان من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة كفر الزيات، و200 طن من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة زفتى، ليصل إجمالى ما تم نقله اليوم إلى المدفن الصحى بالسادات إلى 503 أطنان.

وأوضح الدكتور محمد الحضرى أن هذا الأسطول يتكون من 30 سيارة قلاب سعة 20 طنا، 10 سيارات قلاب سعة 40 طنا، و8 سيارات مكبس سعة 40 طنا)، وتم وضع جدول زمنى، بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيا من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعيا من خلال ورديتين، وكذا مصنع المحلة.

يذكر أن محافظة الغربية قد أطلقت أول أمس هذا الأسطول والذى سيوفر ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنويا فى استهلاك السولار وزيادة العمر الافتراضى للمعدات، بالإضافة إلى تقليل التراكمات فى النقاط الوسيطة وبمصنعى التدوير فى المحلة ودفرة.


محافظ الغربية

كفر الزيات

نقل القمامة

المدفن الصحي بالسادات

اعمال نقل قمامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة