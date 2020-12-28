مصادر إعلامية: أمر اعتقال زعيم ميليشيات حزب الله صدر وفق قانون الإرهاب العراقى

كتب أحمد عرفة

ذكرت مصادر إعلامية، أن أمر اعتقال أبو على العسكري زعيم ميليشيات حزب الله العراقي، صدر وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب العراقي، وفقا لخبر عاجل.

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، صدور أمر باعتقال أبو علي العسكري زعيم ميليشيات حزب الله العراقي.

وصعدت السلطات العراقية من مواجهتها للمليشيات والجماعات الإرهابية خاصة بعد تهديدات تلك المليشيات لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، فى الوقت ذاته كثف التحالف الدولى ضرباته ضد تنظيم داعش، حيث أسفرت الضربة الجوية التى شنتها قوات التحالف الدولى بمحافظة كركوك العراقية، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش".