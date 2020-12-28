اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر إعلامية: أمر اعتقال زعيم ميليشيات حزب الله صدر وفق قانون الإرهاب العراقى

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:09 ص
مصادر إعلامية: أمر اعتقال زعيم ميليشيات حزب الله صدر وفق قانون الإرهاب العراقى حزب الله العراقى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت مصادر إعلامية، أن أمر اعتقال أبو على العسكري زعيم ميليشيات حزب الله العراقي، صدر وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب العراقي، وفقا لخبر عاجل.

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، صدور أمر باعتقال أبو علي العسكري زعيم ميليشيات حزب الله العراقي.

وصعدت السلطات العراقية من مواجهتها للمليشيات والجماعات الإرهابية خاصة بعد تهديدات تلك المليشيات لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، فى الوقت ذاته كثف التحالف الدولى ضرباته ضد تنظيم داعش، حيث أسفرت الضربة الجوية التى شنتها قوات التحالف الدولى بمحافظة كركوك العراقية، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش".

 

 


العراق

حزب الله العراقى

ازمه العراق

اعتقال

أبو علي العسكري

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة