وكانت روسيا بدأت حملة التطعيم الجماعى ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 ديسمبر الجارى. 

يُذكر أن السلطات الروسية أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، وهو "سبوتنيك ــ V"، في شهر أغسطس الماضي. وحتى الآن تم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول "سبوتنيك ــ V" ، الذى طوره مركز "جامالى" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثانى أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" وطوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسى.