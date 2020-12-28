ريهام عبد الله

تمكنت مسنة روسية تبلغ من العمر 101 عام، من التغلب على فيروس كوفيد 19، وغادرت مستشفى فى جمهورية تتارستان الروسية بعد شفائها من كورونا، حسب ما كشف رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف.

وقال رئيس جمهورية تتارستان الروسية، عبر صفحته على "انستجرام"، إن مريم نادرشينا غادرت المستشفى الرئيسى الخاص بالأمراض المعدية الواقع فى مدينة قازان، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ101، بحسب موقع العين، حيث تقدم مينيخانوف لأطباء المستشفى بالشكر على عملهم وهنأ مريم بشفائها من المرض، وقد ذكرت وزارة الصحة فى تتارستان أن المعمرة قضت فى المستشفى 8 أيام لتكمل علاجها في منزلها.

المسنة

وفى سياق آخر أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور" عن إجراء أكثر من 89.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد .

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين أنه تم إجراء 416 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، وأضاف البيان أن 660 ألفا و9 أشخاص لا يزالون قيد المراقبة الطبية فى عموم البلاد للإشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجى.