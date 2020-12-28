اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى بنها الجامعى تنفى إصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بكورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:20 ص
مستشفى بنها الجامعى تنفى إصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بكورونا مستشفى بنها الجامعى - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفى الدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، ما نشر بشأن إصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل التي أجريت لهم إيجابية المسحة.
 
وقال المدير التنفيذى للمستشفيات، فى بيان أصدره المكتب الإعلامى لجامعة بنها، إن ما نشر غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث لم يثبت إصابة 20 فردا من العاملين بالمستشفى بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتم منح أى  عامل أو فرد من التمريض إجازة عارضة للراحة فور شعوره بأي أعراض للبرد وذلك كنوع من الإجراءات الاحتياطية والاحترازية حفاظا على سلامة العاملين داخل المستشفى.
 
وأكد عيسوى، على انتظام الخدمة الطبية داخل أقسام المستشفى المختلفة، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية واستقبال المرضى بالعيادات بشكل منتظم وتواجد كافة الأطباء الأطباء، مضيفا أن الخدمة الصحية لم تتوقف يوما داخل المستشفى واحد رغم أعمال التطوير التى شهدتها عدد من الأقسام العلاجية خلال الفترة الماضية.
 
 

فيروس كورونا

كورونا

جامعة بنها

طاقم التمريض بمستشفي بنها الجامعي

اخبار القليوبية

مستشفي بنها الجامعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة