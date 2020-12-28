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محافـظ المنوفية يخصص خطوطا ساخنة وطوارئ لتلقى بلاغات مصابى كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:45 م
محافـظ المنوفية يخصص خطوطا ساخنة وطوارئ لتلقى بلاغات مصابى كورونا اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء ووقف أي فاعليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه مجلس المحافظين أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار محافظ المنوفية، إلى استمرار تلقى بلاغات مصابي كورونا على الخط الساخن بديوان عام المحافظة رقم ( 15562) وكذا استمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات على خطوط طوارئ الصحة ( 0482176140 ) وطوارئ الوقائي ( 0482176089) والتشديد على غرفة الأزمات بالمحافظة بالربط بغرف أزمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء أكد محافظ المنوفية على ضرورة تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء، مؤكداً على الالتزام بنسبة حضور 50% من الموظفين بمختلف المصالح والهيئات الحكومية وكذا نسبة الإشغال بالمطاعم والكافيهات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشأت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 ألاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الغلق.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه سيتابع بنفسه تطبيق القرارات لتخطي هذه  المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

 
 
 
 

 


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الغاء الاحتفالات

الاحراءات الاحترازية

فيروس كورونا

محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

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