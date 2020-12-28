محافظ بنى سويف يوجه بتوفير مقاعد للانتظار فى السجل المدنى

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف مقر السجل المدني بشارع عبد السلام عارف ،و تفقد بعض مكاتب وأقسام السجل الذي يخدم قرى مركز بني سويف،والتقى عددا من المواطنين أثناء قيامهم بإجراءات استخراج بعض الأوراق الثبوتية، مطمئنا على انتظام تقديم الخدمة بالسجل

ووجه المحافظ ، بتوفير مقاعد انتظار للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمة،مع المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

في سياق أخر زار بلال حبش ، نائب محافظ بني سويف الجامعة التكنولوجية بشرق النيل، حيث رافقه عضوات المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف ، ضمن الخطوات العملية المتفق عليها لتفعيل البرنامج التدريبي والذي نظمه فرع المجلس بالتعاون مع المحافظة خلال الأسبوع الماضى لتأهيل السيدات على القيادة في مجال العمل العام،وتم خلالها التدريب على عدد من المجالات في الإدارة والتخصصات والملفات الهامة ،وتضمن محور خاص عن الجامعة التكنولوجية

وفي مستهل الزيارة تم عقد لقاء بحضور الدكتور سيد عبد القادر ، رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف،ونرمين محمود ، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة هبة عبد العظيم المقرر المناوب ، والدكتورة غادة طوسون عضو المجلس ، بالإضافة إلى عدد من السيدات اللائي شاركن في الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "نحو قيادة نسائية فاعلة"

وناقش اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين المجلس القومي للمرأة والجامعة في أنشطة التدريب والتأهيل لفتيات الجامعة والعمل على إكسابهن المهارات اللازمة في مجال العمل المجتمعي والتعامل مع قضايا والملفات التي تخص المرأة ، وكيفية الاستفادة من مشاركة فيتات الجامعة التكنولوجية في المبادرات والفعاليات وكافة الأنشطة التي ينفذها فرع المجلس

وشملت الزيارة تفقد مكونات وأقسام الجامعة والتي تضم قاعات للدراسة، ومعامل ومكتبات للوسائط الرقمية، ملاعب خماسية وكافتيريا ومنطقة خدمات أخري،فضلا عن استعراض أهمية ودور الجامعة فى تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، فضلاً عن رفع قدرات الخريجين،بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا،واستحداث برامج وتخصّصات جديدة ،عن طريق تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلاً عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار