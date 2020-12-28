محافظ أسوان يشدد على الرقابة المرورية بالرادار للطريق الصحراوى الغربى

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المرور بتشديد الرقابة المرورية على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة من خلال نشر كمائن متحركة لمراقبة الطريق بالرادار للحد من السرعات الجنونية وعدم تقدير المسافات من سائقى المركبات المختلفة والتى تسببت فى وقوع العديد من الحوادث أخرها الحادث الأليم على الطريق أمام قرية فارس.

وقال محافظ أسوان، إن الطريق شهد فى الآونة الأخيرة تطوير ورفع كفاءة من خلال وزارة النقل فى المسافة من فارس وحتى إدفو بطول 70 كم بتكلفة 157 مليون جنيه ، وأيضاً قيام المحافظة برصف مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم ، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من أسوان حتى إدفو بطول 100 كم وبتكلفة إجمالية 540 مليون جنيه.

وأضاف اللواء عطية، أن هذا الطريق الحيوى يشهد ملحمة بشق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال مع تنفيذ أعمال التسوية والتى تقوم بها 12 شركة ، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف فيما بعد ، ليساهم مشروع الإزدواج فى تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية ، لتكتمل بذلك منظومة الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية.

وناشد المحافظ، قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة بهذا الطريق وغيره من الطرق للحفاظ على سلامة أرواح الركاب والمركبات ذاتها التى تتعرض نتيجة هذه الحواث لتلفيات جسيمة .

وكان الطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة" بالقرب من مدخل قرية فارس مركز كوم أمبو، شهد أمس حادث تصادم بين سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان، مما أسفر عن مصرع 12 شخصاً وإصابة 5 آخرين.