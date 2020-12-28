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مجلس الوزراء العراقية: موازنة 2021 تصل غدا إلى مجلس النواب

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 08:27 م
مجلس الوزراء العراقية: موازنة 2021 تصل غدا إلى مجلس النواب البرلمان العراقى
كتب أحمد عرفة

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قال حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقية، إن موازنة 2021 تصل غدا إلى مجلس النواب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : رواتب الموظفين لن تتأخر في الأشهر المقبلة.

وتعانى حكومة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى من أزمات أمنية وعسكرية خلال الأشهر الماضية بسبب استهداف مقار البعثات الأجنبية داخل المنطقة الخضراء، ما دفع عدد من الدول للتلويح بسحب بعثاتها الدبلوماسية جراء القصف المستمر لمقراتها.

وتحاول حكومة مصطفى الكاظمى التصدي للتشكيلات المسلحة التي تمتلك أسلحة موازية للسلطات الأمني والعسكرية، ما دفعها مؤخرا لاعتقال أحد قيادات ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية المدعوم من ايران لتورطها في تنفيذ هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد.

 


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