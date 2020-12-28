مجلس الأمن القومي الإيراني: التحركات الأمريكية بالمنطقة تزيد من انعدام الأمن

كتب أحمد عرفة

قال على شمخانى، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، إن التحركات الأمريكية في المنطقة تزيد من انعدام الأمن وتخلق جوا من سوء الفهم، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة إلا بخروج القوات الأجنبية التي تقوض الاستقرار.

وفى وقت سابق ذكر تقرير لمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، إنه حتى مع افتراض أنه سيتم تنفيذ الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى بشكل مثالى وتنفيذه بأمانة، فإن إيران ستظل تشكل تهديدًا كبيرًا للسلام فى المنطقة وخارجها.

وأضاف التقرير، أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى الشهر الماضى، كان لدى إيران أكثر من 8 أضعاف الحد الأقصى من اليورانيوم المخصب المسموح به بموجب شروط الاتفاق النووي.