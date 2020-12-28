"ما استحق أن يولد من عاش لنفسه" مبادرة لطلاب مدرسة بالمحلة لتوزيع البطاطين

قام عدد من طلاب أحد مدارس المحلة الكبرى بمبادرة "ما استحق أن يولد من عاش لنفسه"، بتوزيع بطاطين وسلع غذائية على أهالي مدينتهم، كنوع من المشاركة الإنسانية وتقديم المساعدة للأخرين، وقام الأطفال بارتداء الكمامة لتحفيز الجميع على الوعى والحفاظ على الصحة.
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