اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:41 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 808 إصابات جديدة بـ "كورونا" وسط قيود أكثر صرامة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:40 ص
كوريا الجنوبية تسجل 808 إصابات جديدة بـ "كورونا" وسط قيود أكثر صرامة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول أ ش أ

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سجلت كوريا الجنوبية 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا  كوفيد-19  خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 57 ألفا و680 حالة. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية .

 

ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة التى تُعزى إليها الزيادة السريعة فى حالات الإصابة فى بريطانيا.

 

 

 

وقالت الوكالة إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى منها غيرها من سلالات الفيروس الحالية فى ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن فى 22 ديسمبر.

 

 

 

وعلى أثر ذلك تعهد المسؤولون بالإسراع بجهود تدشين برنامج تطعيم عام من فيروس كورونا. وتواجه الحكومة ضغوطا داخلية متزايدة بشأن خطط لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبى فى ذلك الإجراء الوقائي.

 

 

 

 


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