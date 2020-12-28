قصة حالة أول طفل عام ونصف مصاب بكورونا فى مستشفى العديسات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

لا تزال مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، تقدم خدماتها المميزة بفريق طبى قادر على خدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، حيث إن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحي وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين " مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.

وفى هذا الصدد تقدم المستشفى خدمات لمصابى كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث أنها نجحت فى تقديم الدعم والشفاء والتعافى لأكثر من 96 حالة من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية لكورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح إستشاري العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو الشاذلي أعضاء فريق العزل بالمستشفى، وتحت قيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، بناءاً على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكري عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.

ومن جانبه توجه الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر، بالشكر والتقدير لمشرفي التمريض والأشعة وفني المعمل وجميع طاقم العمل بالمستشفى من عمال نظافة وأفراد الأمن لدورهم الكبير فى خدمة مصابى كورونا وشفاء عدد كبير من الحالات، موضحاً أنه تواصل مستشفى العديسات للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، دعم حالة أول طفل مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر سنة ونصف، حيث أنه تم نقله للقسم الداخلى بالمستشفى للعزل عقب إيداعه بغرفة الرعاية المركزة أمس لدى وصوله للمستشفى، وتم وضع جهاز أكسجين وتنفس صناعى له لحين تحسن حالته الصحية.

ويشرف على حالة الطفل داخل المستشفى على مدار الساعة كل من الدكتور أحمد فتحى مدير مستشفى العديسات للعزل، والدكتور محمد العجمى نائب المدير العام ومدير العزل لمتابعة حالة الطفل برفقة الأطباء وفريق التمريض لحين شفاؤه من كورونا، حيث ترافقة والدته لصغر سنه وهى غير مصابة بفيروس كورونا عقب عمل مسحة لها لدى وصولها للمستشفى برفقة طفلها "محمد.أ" البالغ من العمر سنة ونصف.

وقال مصدر طبى بالمستشفى لـ"اليوم السابع"، إن حالة الطفل فى تحسن عن يوم أمس عقب وصوله للمستشفى ووضعه بالعناية المركزة، وجارى عمل أشعة وفحص لحالته مساء اليوم، للتأكد من تحسن حالته الصحية بصورة أفضل واستكمال خطة العلاج لحين شفاؤه تماماً من كورونا.

وفى نفس السياق صرح الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل الصحى، أنه تقرر اليوم الإثنين، خروج 8 حالات جديدة عقب تعافيهم من فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي ، حيث أن المستشفى سجلت 8 حالات تعافى وخروج لحالات كورونا خلال يومين، ليصل عدد إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا 96 حالة تعافي منذ بداية شهر نوفمبر الماضي بالموجة الثانية لكورونا، مؤكداً على أنه لاتزال المستشفى تبعث رسائل الأمل بخروج تلك الحالات للتعافى والشفاء بصورة يومية.

وناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وإرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60٪، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.