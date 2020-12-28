اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:58 م
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عزل رئيس وحدة محلية من منصبه وإحالته للنيابة لتعديه بالسب على أهالى قرية بالغربية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:03 م
عزل رئيس وحدة محلية من منصبه وإحالته للنيابة لتعديه بالسب على أهالى قرية بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

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قرر المحاسب محمد متولي رئيس مدينة سمنود بمحافظه الغربيه، عزل رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت عساس، وإحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معه لتعديه بالسب على أهالى القرية وتوجيه الشتائم لهم أثناء تواجده بالقرية.

وقال رئيس المدينة المدينة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى شكاوى من أهالى القرية يتضررون فيها من قيام رئيس الوحدة المحلية بالتعدى عليهم بالسب، وتوجيه شتائم خادشه للحياء لهم أثناء تواجده بالقرية لبحث مشاكلهم، مؤكداً أنه أمر بسرعة فحص الشكوى للتأكد من صحة الشكوى من عدمه، وتبين صحة الواقعة، وقيام رئيس الوحدة بسب الأهالى، وأمر على الفور بعزله من منصبه، وإحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معه فى الواقعة، ورفع مذكرة لمحافظ الغربية.


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