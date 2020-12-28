ضبط 85 شيشه وغلق قاعات أفراح للحد من انتشار فيروس كورونا بالشرقية.. صور

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .
وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم الاشغالات، برئاسة المركز ، حملة مكبرة على المقاهى وقاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية .
وأسفرت الحملة عن غلق 2 مقهى مخالف بقرى (المهدية والإحسانية )، كما تم المرور على الوحدات المحلية (منزل حيان والمحموديه )، وتم تحرير 3 محاضر لمقاهى مخالفه ، وتم مصادره 13 شيشة .
كما تم تحرير 200 محضر رفع حالة إشغالات من الشارع العام ، وضبط عدد 46 حالة كرسى وترابيزة ، وتحرير 14 محضر اشغال طريق بقرى المهدية ومنزل حيان والمحمودية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على قاعات الأفراح بنطاق المركز، وتم فض 2 فرح وتشميع قاعات بطريق الأحرار ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وقامت رئاسة المركز بغلق 2 مقهى بطريق بردين الزقازيق، وتم التحفظ على 72 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الشيشة المضبوطة
حملة على المقاهى
حملة على قاعات الافراح
غلق قاعة أفراح
فض فرح
مصادرة شيشة
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