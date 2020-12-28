ضبط 85 شيشه وغلق قاعات أفراح للحد من انتشار فيروس كورونا بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم الاشغالات، برئاسة المركز ، حملة مكبرة على المقاهى وقاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية .

وأسفرت الحملة عن غلق 2 مقهى مخالف بقرى (المهدية والإحسانية )، كما تم المرور على الوحدات المحلية (منزل حيان والمحموديه )، وتم تحرير 3 محاضر لمقاهى مخالفه ، وتم مصادره 13 شيشة .

كما تم تحرير 200 محضر رفع حالة إشغالات من الشارع العام ، وضبط عدد 46 حالة كرسى وترابيزة ، وتحرير 14 محضر اشغال طريق بقرى المهدية ومنزل حيان والمحمودية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على قاعات الأفراح بنطاق المركز، وتم فض 2 فرح وتشميع قاعات بطريق الأحرار ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وقامت رئاسة المركز بغلق 2 مقهى بطريق بردين الزقازيق، وتم التحفظ على 72 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



الشيشة المضبوطة



حملة على المقاهى



حملة على قاعات الافراح



غلق قاعة أفراح



فض فرح