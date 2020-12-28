ضبط 7 أطنان و835 كيلو مواد غذائية داخل مصانع تعمل بدون تراخيص بالشرقية

نفذت إدارة تموين بلبيس بالشرقية، حملة على المصانع والمخابز لضبط المخالفين، وتم تحرير محاضر ضد أصحابها، حيث تم تحرير المحضر رقم ( 39152) جنح بلبيس ضد " ح ص م " لإدارته مصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على 200 كرتونة خل بإجمالى كمية 2 طن، و160 كجم - 3 تنك خل بإجمالى 3 أطنان - 500 كجم سكر + 2 برميل ساج بكل برميل 150 كجم معجون صلصه بإجمالى 300 كجم معجون صلصه.
كما تم تحرير المحضر رقم ( 39153 ) جنح بلبيس ضد "م ط م" لإدارته مصنع بدون ترخيص ، وتم التحفظ على " 1 طن ملح ليمون + 75 جركن خل زنة 25 كجم بإجمالى 875 كجم - 7 برميل كريد زنة 80 كجم باجمالى 560 كجم - 6 برميل سليكون 125 كجم بإجمالى 750 كجم ، 7 برميل ماء نار باجمالى 700 كجم " .
وتحرير (3) تقارير ضد مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتحرير(٩) تقارير ضد مخابز مخالفه لعدم نظافه أدوات العجين ولإنتاج خبز ناقص فى الوزن وللتوقف عن الإنتاج وعدم وجود ميزان .
ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية ، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
المضبوطات
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