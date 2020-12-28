ضبط 7 أطنان و835 كيلو مواد غذائية داخل مصانع تعمل بدون تراخيص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت إدارة تموين بلبيس بالشرقية، حملة على المصانع والمخابز لضبط المخالفين، وتم تحرير محاضر ضد أصحابها، حيث تم تحرير المحضر رقم ( 39152) جنح بلبيس ضد " ح ص م " لإدارته مصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على 200 كرتونة خل بإجمالى كمية 2 طن، و160 كجم - 3 تنك خل بإجمالى 3 أطنان - 500 كجم سكر + 2 برميل ساج بكل برميل 150 كجم معجون صلصه بإجمالى 300 كجم معجون صلصه.

كما تم تحرير المحضر رقم ( 39153 ) جنح بلبيس ضد "م ط م" لإدارته مصنع بدون ترخيص ، وتم التحفظ على " 1 طن ملح ليمون + 75 جركن خل زنة 25 كجم بإجمالى 875 كجم - 7 برميل كريد زنة 80 كجم باجمالى 560 كجم - 6 برميل سليكون 125 كجم بإجمالى 750 كجم ، 7 برميل ماء نار باجمالى 700 كجم " .

وتحرير (3) تقارير ضد مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتحرير(٩) تقارير ضد مخابز مخالفه لعدم نظافه أدوات العجين ولإنتاج خبز ناقص فى الوزن وللتوقف عن الإنتاج وعدم وجود ميزان .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية ، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

تحرير محاضر ضد المصانع المخالفة ببلبيس