ضبط مصنع أسماك وملابس جاهزة يعملان بدون ترخيص والتحفظ على 8 طن سماد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على استمرار تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

حيث تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية،من ضبط مصنع أسماك مدخنة بدون ترخيص وحيازة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، وضبط 6 طن أسماك مملحة داخل أحواض غير صالحة للاستهلاك الأدمى ،و7 طن ملح طعام و 5000 استيكر مدون عليه ماركات مختلفة غير مسجلة و2000 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائى .

كما تم ضبط مصنع ملابس جاهزة يدار بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها ، وتم التحفظ على 12 ماكينة أنواع مختلفة لتصنيع الملابس الجاهزة و 1060 متر قماش ألوان مختلفة ، و1100 أقمصة رياضية تحت التصنيع وآخرى مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة ، فضلا عن ضبط مخازن أعلاف وأسمدة زراعية ومخصبات زراعية بدون تراخيص وحيازة أعلاف مجهولة المصدر وأسمدة زراعية محظور الإتجار فيها ، وتم التحفظ على 6 طن و500 كجم أعلاف وما يقرب من 8 طن سماد زراعى و 30 جركن مخصب زراعى .

وأكد الرائد أيمن رزق رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية ، بأنه تم تحرير (328) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 15 إلى 21 من شهر ديسمبر الجارى ، ومن أهمها تحرير (20) قضية غش تجارى ، (118)قضية عدم الإعلان عن الأسعار ، (31) قضية عدم وجود شهادة صحية " محلات تجارية " ، (18) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ، (27) قضية خبز ناقص الوزن (مخابز بلدية)، (22) قضية عدم تواجد المدير المسئول (مخابز بلدية) ، (25) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدية) ، (21) قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية) ، (21) قضية عدم مزاولة النشاط فى أوقات العمل (مستودع غاز)، (25) قضية عرض وبيع لحوم بلدية بأزيد من السعر المعلن .

حملة تموينية على المصانع والمحلات بالمنوفية

المضبوطات

الأسمدة المضبوطة

الملح المضبوط