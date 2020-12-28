صور.. فض ومنع إقامة حفل زفاف بقويسنا ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

المنوفية محمد فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، برئاسة خالد النمر بالتنسيق مع مركز شرطة قويسنا، بفض ومنع إقامة حفل زفاف بشارع الصلايبة مركز قويسنا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات، وكذا متابعة أعمال غلق المحال التجارية .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، برئاسة أشرف الليثي، بجولة ليلية لمتابعة مدي الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، وكذا المرور على قاعات الأفراح بنطاق المركز والمدينة، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدائمة والمستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، حفاظا على الصحة العامة ولمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات .



تفريق المعازيم



جانب من الفض



فض الفرح