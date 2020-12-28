صحيفة: تلقى حاكم كامبانيا الإيطالية لقاح كورونا قبل نائب رئيس الشيوخ المريض بالسرطان يثير الجدل

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "فانبيج" الإيطالية، إن تلقى حاكم إقليم كامبانيا، فينيسيزو دى لوكا، للقاح فيروس كورونا صباح اليوم بشكل مفاجأ، اثار جدلا واسعا فى البلاد، خاصة وأن نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى وافلوزير السابق فى حكومة سيلفيو برلسكونى، روبرتو كالديرولى، مريض بالسرطان ويعانى من ضعف المناعة.

وكان كالديرولى قال "أنا مريض بالسرطان، ونائب رئيس مجلس الشيوخ، وسأنتظر دورى دون تخطى الخط، فإن النظر فى المرآة فى الصباح يتطلب الكثير من الشجاعة".

وأشار كالديرولى، إلى أن دى لوكا تلقى اللقاح بشكل مفاجئ على الرغم من عدم تضمينه فى الفئات ات الاسبقية فى يوم اللقاح الأوروبى، فلم يعجبه الأطباء والممرضات".

وعلق كالديرولى، "ماذا أقول.. الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة بعد هذه البادرة " وأعلن أنه سينتظر دوره للتلقيح، على النحو الذى حددته خطة حملة التطعيم الوطنية التى تضمنت عدة أقواس، بين الفئات المميزة، والتحصين الشامل، وكرر " أنا أؤمن لقاح كورونا، واعتقد أنه الحل للمأساة التى نعيشها منذ عام".

وبدأت إيطاليا تطعيم شعبها ضد فيروس كورونا، وكانت أول من تلقى اللقاح الممرضة كلوديا عليفيرنينى وماريا كابوبيانتشى، عالمة الأحياء المسؤولة عن مختبر علم الفيروسات، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقالت الممرضة الإيطالية التى تبلغ 29 عاما: "أقولها بقلبى: دعونا نتلقى التطعيم جميعًا، لأحبائنا وللمجتمع"، كانت الكلمات الأولى بعد التطعيم فى إحدى غرف مستشفى سبالانزانى.