رئيس مدينة قنا: تقليم الأشجار المسببة خطورة للمواطنين وتحجب إضاءة الكشافات

قنا صابر سعيد

قال أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، إن تقليم الأشجار وتهذيبها داخل المدينة، جاء تنفيذاً لمبادرة "قنا تتجمل" التى أطلقها اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بشهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أنور، فى تصريح لـ"اليوم السابع": أن تلك الأشجار كبيرة العمر، وتعد خطر شديد على المواطنين والمارة فى حال أى رياح أو عواصم تضرب البلاد، وأن مجلس المدينة يتلاشى أى كوارث مستقبلية محتملة، كما حدثت مسبقاً.

وتابع أنور، أن هذه الأشجار تحجب الإضاءة المنبعثة من كشافات الإنارة فى جميع شوارع المدينة، كمان تحجب الرؤية للمواطنين من منافذهم، وبحسب قول أحد المواطنين أن تلك الأشجار تتسبب بدخول الآفات والحشرات الضارة داخل منازلهم من خلال امتداد الفروع داخل منافذهم.

وأضاف عيد أبو العباس، رئيس القسم الزراعى بمجلس المدينة، أن هذه العملية بتقليم الأشجار تعد تجديد للأشجار، فيما تنمو فروع جديدة للأشجار فى غضون 3 أشهر، أى قبل دخول الصيف، وأن المجلس اختار هذا التوقيت لتقليم الأشجار، حتى لا يتضرر المواطنين من هذه العملية جو الصيف.

وأكد أبو العباس، أن نمو الأشجار بشكل عشوائى يقبح من المظهر العام، بخلاف نموها بشكل أفقى يتثنى على القسم تشكيلها دوائر أو ما شابه.