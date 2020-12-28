رئيس مدينة الرديسية يرد على شكوى تراكم المياه أسفل منزل في إدفو بأسوان

أرسلت القارئة "كرستينا منصر" المقيمة فى الرديسية مركز إدفو محافظة أسوان، شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص تراكم المياه أسفل منزلها، مؤكدة عدم معرفة أهل القرية بمصدر هذه المياه، إلا أنها تهدد حياة سكان المنزل نظرا لتراكم المياه التى تؤثر على أساس البيت.
وناشدت القارئة المسئولين ضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الأهالى والعقار من الانهيار.
ومن جانبه أكد شوقى مصطفى رئيس مدينة الرديسية بمحافظة أسوان، أن سبب طفح المياه فى منزل إحدى المواطنات بشارع السكة الحديد، يأتى نتيجة وقوع المنزل فى منطقة منخفضة عن سطح الأرض، وبالتالى تتعرض كل فترة خاصة مع فصل الشتاء لطفح المياه.
وأوضح رئيس مدينة الرديسية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحل العاجل والمؤقت لهذه المشكلة هو نزح بيارات الصرف الصحى بالمنطقة، لافتاً إلى أنه كلف مجلس المدينة بذلك، موضحاً أن تقرير لجان الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى أكد أنه لا توجد أعطال فى المنزل قد تكون سبباً فى طفح المياه.
وأشار "شوقى"، إلى أن الحل الدائم لهذه المشكلة هو ما تنفذه محافظة أسوان بتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من استكمال مشروع توصيل الصرف الصحى بمدينة الرديسية والذى وصلت نسب التنفيذ فيه ما يزيد عن 95 % بتكلفة إجمالية بلغت نحو 150 مليون جنيهاً.
ويمكن التواصل مع القارئه من خلال الرقم التالى 01223300070
وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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