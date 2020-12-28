رئيس مدينة الرديسية يرد على شكوى تراكم المياه أسفل منزل في إدفو بأسوان

ومن جانبه أكد شوقى مصطفى رئيس مدينة الرديسية بمحافظة أسوان، أن سبب طفح المياه فى منزل إحدى المواطنات بشارع السكة الحديد، يأتى نتيجة وقوع المنزل فى منطقة منخفضة عن سطح الأرض، وبالتالى تتعرض كل فترة خاصة مع فصل الشتاء لطفح المياه.

وأوضح رئيس مدينة الرديسية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحل العاجل والمؤقت لهذه المشكلة هو نزح بيارات الصرف الصحى بالمنطقة، لافتاً إلى أنه كلف مجلس المدينة بذلك، موضحاً أن تقرير لجان الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى أكد أنه لا توجد أعطال فى المنزل قد تكون سبباً فى طفح المياه.

وأشار "شوقى"، إلى أن الحل الدائم لهذه المشكلة هو ما تنفذه محافظة أسوان بتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من استكمال مشروع توصيل الصرف الصحى بمدينة الرديسية والذى وصلت نسب التنفيذ فيه ما يزيد عن 95 % بتكلفة إجمالية بلغت نحو 150 مليون جنيهاً.