اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:43 م
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حالة وفاة و30 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:33 م
حالة وفاة و30 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية فيروس كورونا
(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم، ليرتفع عدد الوفيات إلى 341، والإصابات إلى 8849.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية.

وأشارت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة فلسطينية (60 عاما) لترتفع حالات الوفاة إلى 14، فيما سجلت 9 إصابات سابقة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من نيوجرسي، ميتشيغن واوهايو ليرتفع عدد الإصابات إلى 5913 إصابة.

 

 

 


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