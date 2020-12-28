توسعات جديدة بكوبرى الجامعة لربط المنصورة وطلخا بتكلفة 190 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية ، المهندسة شيماء صديق ، مدير عام ادارة المرافق بديوان عام المحافظة بمتابعة أعمال مشروع التوسعات الجديدة على كوبرى الجامعة بالمنصورة وذلك بإنشاء مطلع من المشاية السفلية بالمدينة ومنزل فى البر الأيسر لنهر النيل وذلك لربط مدينة المنصورة بمدينة طلخا، ويخفف الحركة المرورية من المنصورة الي طلخا وأن يكون معبرا حرا لربط طريق المنصورة جمصة وطريق المنصورة المحلة وطريق المنصورة دمياط، وذلك بتكلفة 190 مليون جنيه، والذى يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية والهيئة العامة للطرق بوزارة النقل، وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى حول مدينه المنصورة،

وأكد محافظ الدقهلية، أنه فى اطار التعاون القائم بين المحافظة ووزارة النقل والدعم المستمر من الفريق كامل الوزير وزير النقل فإن هناك طفرة كبيرة في انشاء الطرق ورفع كفاءتها وتوسعة بعضها وإقامة عدد من الكباري العملاقة على مستوى المحافظة في إطار خطة قومية لتحديث وتطوير شبكة الطرق والكباري بمصر، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتي للقضاء على مشكلات المرور خاصة في مناطق تقاطعات القرى والمدن مع الطرق الرئيسية لتيسر الحركة المرورية.