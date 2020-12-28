تركيب تننك أكسجين 10 آلاف لتر بمستشفى الأحرار بالزقازيق لخدمة مرضى كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

قال عبد الكريم العراقى مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، والمخصصة لعزل حالات مرضى فيروس كورونا، إنه تم تركيب وتشغيل تنك الأوكسجين وذلك لكثرة حالات كورونا.

وأوضح مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، أن التنك الجديد سعته 10 آلاف لتر مقدمة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لرفع مستوى الخدمة .

وكانت محافظ الشرقية، قد خصصت خمسة مستشفيات عزل حالات كورونا، وهى الصدر والحميات بالزقازيق، وطوارئ فاقوس وأبوحماد المركزى، بالإضافة إلى الأحرار التعليمى.

وجهزت المستشفيات بكوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية، لتقديم الخدمة للمرضى طبقا لبرتوكول وزارة الصحة .

وأشار إلى أنه بشأن أيام الطوارئ الخاصة بالأحرار، تحديد أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء، استقبال بمستفيات جامعة الزقازيق، ويومى الجمعة والثلاثاء استقبال بمستشفى الزقازيق العام ويومى الثلاثاء والخميس استقبال بمستشفى التأمين الصحى (المبرة) ويوم الخميس استقبال بمستشفى القنايات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة للحوادث والطوارئ.

وأكد أن هناك تنسيق وتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة، وهيئة التأمين الصحى ومستشفى الأحرار التعليمى ومرفق الأسعاف لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابى فيروس كورونا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .



تركيب تانك الأكسجين