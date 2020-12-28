اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 87 مخالفة وغلق 362 منشأه بقرى مركز المحلة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:17 م
تحرير 87 مخالفة وغلق 362 منشأه بقرى مركز المحلة محافظ الغربية
الغربيــــة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اللجنة المشكلة بمتابعة مدى التزام المؤسسات بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء حيث استطاعت اللجنة خلال الاسبوع الحالي تحرير 87 محضر متنوع منهم 17 محضر اشغال طريق و 52 محضر نظافة و 18 محضر شهادة صحية و تم غلق 362 منشأه منذ بدء حملات الغلق  شملت 125 محال تجاري و 69 مطعم و 10 أسواق و 89 مقهى و 18 ورشه و 50 سنتر تعليمى. 

يذكر أن الإجراءات الاحترازية شملت فض العديد من الأسواق بقرى مركز المحله و رفع الباعه المتواجدين ومعروضاتهم بمنطقة الأسواق مثل أسواق قرى محلة أبو علي وبلقينا ومحلة حسن.


 


اخبار عاجلة

محافظة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

فيروس كورونا المستجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة