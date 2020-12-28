تحرير 87 مخالفة وغلق 362 منشأه بقرى مركز المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اللجنة المشكلة بمتابعة مدى التزام المؤسسات بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء حيث استطاعت اللجنة خلال الاسبوع الحالي تحرير 87 محضر متنوع منهم 17 محضر اشغال طريق و 52 محضر نظافة و 18 محضر شهادة صحية و تم غلق 362 منشأه منذ بدء حملات الغلق شملت 125 محال تجاري و 69 مطعم و 10 أسواق و 89 مقهى و 18 ورشه و 50 سنتر تعليمى.

يذكر أن الإجراءات الاحترازية شملت فض العديد من الأسواق بقرى مركز المحله و رفع الباعه المتواجدين ومعروضاتهم بمنطقة الأسواق مثل أسواق قرى محلة أبو علي وبلقينا ومحلة حسن.



