اليوم.. انطلاق أولى لقاءات صالون المهندسين الثقافى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، رسام الكاريكاتير عمرو فهمى فى أولى لقاءات الصالون الثقافى، ويدير اللقاء الباحثة أميرة مجاهد تحت عنوان " كاريكاتير عمرو فهمى..حدوته مصرية"، وذلك اليوم الإثنين 28 ديسمبر الساعة السادسة مساءا فى قاعة لارين بنادى المهندسين.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، فى بيان صادر أمس، أنه سيتم إطلاق صالون المهندسين الثقافى اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر والذى سيستضيف نخبه من المثقفين والمفكرين والفنانين مرة شهريا ليكون نافذه ثقافية تهتم بطرح كل ما يخص العاصمة الثانية وطبيعتها الحضارية الكوزموبوليتانية، إلى جانب تناول رحلة رموز المبدعين، ومناقشة أهم الأحداث الجارية من منظور متخصص بهدف إفادة وإثراء الرأى العام .

وأضاف أن الصالون متاح لكافة المهندسين لمشاركة المعلومات والأفكار وطرحها أثناء اللقاء ولكن الحضور بأسبقية الحجز نظرا للإجراءات الوقائية والاحترازية وحفاظا على سلامة المهندسين، موضحاً أن اللقاء سيتم بثه من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والقناه الرسمية النقابة على اليوتيوب.