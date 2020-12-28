الصلح بين عائلتى ثابت ودرويش بقرية بنى إبراهيم بأبنوب أسيوط

أسيوط -هيثم البدري

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بأسيوط، وبالتنسيق مع لجنة المصالحات بالمحافظة، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بقرية بنى إبراهيم التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

ونجحت لجنة المصالحات بأسيوط فى الوصول إلى إنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة بيت ثابت وبيت درويش والجميع أبناء عائلة الضيفة بقرية بني إبراهيم التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك على خلفية المشاجرة التى وقعت منذ عام ونصف العام، وراح ضحيتها "محمود .ي.ا" من بيت درويش، على يد حسين .ع.ع ، وأبناء عمومته، وقام على .ع والد المتهم وشقيقه باسط .ع وابن عمهم شحاته مشهري، رؤوس بيت ثابت بتقديم الكفن لأشقاء المجنى عليه.

استلم الكفن منهم كل من محمد .ي.د وأحمد .ي.د ، ودرويش .ي.د، وذلك فى السرادق الذى حضره جمع غفير من أبناء مركز أبنوب والقرى والمراكز المجاورة وعمد ومشايخ المركز وبحضور اللواء مسعد ابو سكين ، مساعد مدير الأمن نائباً عن اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، والنائب اللواء عصام العمدة ، عضو مجلس النواب عن دائرة أبنوب والفتح وساحل سليم والبدارى وأسيوط الجديدة ، وعدد من ضباط وقيادات مديرية الأمن والعميد شريف الخربوطلى مأمور مركز أبنوب والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب ورجال الدين من الأزهر والأوقاف.

وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر والعيش فى أمن وسلام، وقال أبناء بيت درويش عفونا وسامحنا لوجه الله.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصةً الجرائم المرتبطة بالخصومات الثأرية لوأدها فى مهدها ومنع الجريمة.