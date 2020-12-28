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السلطات البولندية تتهم عراقيين بتمويل تنظيم داعش

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:38 م
السلطات البولندية تتهم عراقيين بتمويل تنظيم داعش داعش
كتب أحمد عرفة

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اتهمت السلطات البولندية عراقيَّين اثنين بتمويل تنظيم داعش الإرهابى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وفى وقت سابق أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 3 إرهابيين يعملون ضمن "الخلايا النائمة" لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

 وذكرت الاستخبارات ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "من خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابيين، اعترفوا بانتمائهم للتنظيم واشتركوا بعدة عمليات إرهابية من خلال نصب أكمنة في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، فضلا عن اشتراك أحدهم في الهجوم على مدينة كركوك بداية عام 2015".

 

 

 


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