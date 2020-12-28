الرئيسية أخبار عالمية الرئاسة الفرنسية: مقتل 3 جنود فرنسيين فى مالى الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:29 م الجيش المالى رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ثلاثة جنود فرنسيين قتلوا في مالي اليوم الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة. وأوضح البيان أن الجنود كانوا في عملية بمنطقة همبوري. مالى فرنسا الرئاسة الفرنسية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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