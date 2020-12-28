اليوم السابع
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الحرس الوطني الكويتي يعقد تمرين (تعاون 5) مع نظيره البحريني عن بعد

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:00 م
الحرس الوطني الكويتي يعقد تمرين (تعاون 5) مع نظيره البحريني عن بعد مناورات تعاون 5
(أ.ش.أ)

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عقد الحرس الوطني الكويتي اليوم الاثنين تمرين (تعاون 5)، بمشاركة الحرس الوطني البحريني افتراضيا بواسطة تقنية (الاتصال عن بعد)، نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي - في بيان صحفي -  إن التمرين الذي يعقد هذا العام بتقنية (الاتصال عن بعد)، يعد ترجمة صادقة لبروتوكول التعاون بين الحرس الوطني الكويتي ونظيره البحريني، بما يحقق تعزيز التنسيق العسكري المشترك، وتبادل الخبرات العسكرية بين الكويت والبحرين.

وأضاف أن التمرين سيسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية، ويعزز إمكانيات وكفاءة قوات الحرس الوطني في البلدين الشقيقين، في مواجهة الأزمات مثل أزمة كورونا، وتقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة المختلفة، موضحا أن انعقاد التمرين يأتي في ظل ظروف استثنائية، يواجه العالم فيها تحديا غير مسبوق جراء الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، التي ضرب خلالها الحرس الوطني نموذجا رائعا في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة المختلفة، وكان موضع اشادة على مختلف المستويات.

وأعرب الرفاعي عن شكره وتقديره لرئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ومدير أركان الحرس الوطني البحريني اللواء الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، وقادة وقوات الحرس الوطني البحريني وجميع المشاركين في تمرين (تعاون 5).

 

 

 


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