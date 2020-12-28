الجامعة العربية تُرحب بتعيين "تور وينسلاند" منسقاً خاصة لعملية السلام

كتب مصطفى عنبر

رحبت جامعة الدول العربية بتعيين الدبلوماسي النرويجي "تور ونيسلاند" منسقاً خاصاً للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي يحل المنسق المنتهية ولايته "نيكولاي ميلادينوف".

وقال بيان صادر عن المانة العامة لجامعة الدول العربية، إن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أعرب عن تهنئته للمبعوث الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة، ومعرباً عن استعداه للعمل معه عن كثب من أجل استعادة الزخم لعملية السلام وفق المعايير الدولية المعروفة، والتي تتأسس على مواقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حيال القضية الفلسطينية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعلنالأسبوع الماضى تعيين تور وينسلاند من النرويج كمنسقه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وممثلا شخصيا له لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.. وبموجب هذا التعيين، سيكون السيد وينسلاند مبعوث الأمين العام لدى الرباعية.

ويخلف وينسلاند، بذلك نيكولاي ملادينوف من بلغاريا، الذي يُعرب الأمين العام عن امتنانه لمساهماته المهمة وقيادته لمكتب المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط.