اليوم السابع
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"البطولة عنوان" شاب صينى يهرع لإطفاء حريق مطعم فى دقيقتين بعد هروب الزبائن

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:56 م
"البطولة عنوان" شاب صينى يهرع لإطفاء حريق مطعم فى دقيقتين بعد هروب الزبائن البطل صاحب الواقعة
كتب محمد شعلان

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وثقت كاميرا مراقبة فى أحد شوارع مقاطعة شنشى الصينية موقف لشاب صينى أقبل على تنفيذ عملية انقاذ فى مطعم بمقاطعة شنشى بشجاعة بالغة، حيث أظهرت الكاميرات داخل المطعم لحظة اندلاع حريق فى الطابق الأول من مطعم وجبات سريعة، وفور صعود الدخان من المطبخ هرع الزبائن هربا من على الطاولات للخروج إلى الشارع خوفا من الإصابة.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية  CGTN فيديو للشاب وهو يمر أمام المطعم ويشاهد الحريق والزبائن تهرب، إلا أنه ركض باتجاه المطعم لمحاولة اخماد الحريق قبل حدوث كارثة، وبعد أن وجد مطفأة حريق فى الطابق الثانى عاد إلى الطابق الأول لإخماد الحريق، حيث استغرقت عملية اطفاء الحريق أقل من دقيقتين.

البطل صاحب الواقعة
البطل صاحب الواقعة

 

الزبائن يهربون من المطعم
الزبائن يهربون من المطعم

وفى موقف بطولى آخر، سجلت كاميرا مراقبة على إحدى الطرق فى وسط مدينة تشيريبوفيتس الروسية، عملية إنقاذ لحياة شخصين كادت أن تنتهى حياتهما تحت عجل السيارات خلال عبور الطريق.

وأظهرت لقطات الفيديو قيام أفرد من الشرطة الروسية يستقلون سيارات في دورية مرور على الطريق، وهم يقفون بسرعة كحائط صد أمام سيارة مسرعة على الطريق كادت أن تصطدم بالمارة، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وسارع رجال الشرطة الروسية بعد تلقى صدمة الاصطدام بدل المارة، بالنزول من سيارتهم والتوجه إلى أصحاب السيارة المسرعة، وجاء في تقرير الشرطة أن سائق السيارة وراكبها تم اعتقالهما بعد الحادث.

وفى حادثة مشابهة، نجت امرأة من الدهس تحت القطار وأفلتت بحياتها وبقيت على قيد الحياة، بعد أن تعطلت سيارتها على شريط القطار بإحدى المزلقانات ليقوم القطار بدهسها إلا أنها لم تصب إلا بجروح طفيفة.


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