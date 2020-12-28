استمرار أعمال تطوير موقف سيارات الفيوم - بنى سويف .. صور

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم / بنى سويف"، للإنتهاء من كافة الأعمال في غضون 4 أشهر من الآن، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.
وأوضح "الأنصاري" أن الهدف من التطوير هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفاً، وكذلك رفع كفاءة التند والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إليكترونياً.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مخطط تطوير الموقف، يشمل أيضاً وضع شاشات للإعلانات داخلياً وخارجياً، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإليكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بواقع مدخلين و3 مخارج، وكذلك تفعيل آليات الدفع الإليكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.
رفع كفاءة الموقف
موقف السيارات
موقف سيارات الفيوم بنى سويف
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