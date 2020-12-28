اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:33 م
خالد صلاح
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استمرار أعمال تطوير موقف سيارات الفيوم - بنى سويف .. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:27 م
استمرار أعمال تطوير موقف سيارات الفيوم - بنى سويف .. صور تطوير الموقف
الفيوم رباب الجالي

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم / بنى سويف"، للإنتهاء من كافة الأعمال في غضون 4 أشهر من الآن، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.

وأوضح "الأنصاري" أن الهدف من التطوير هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة  9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفاً، وكذلك رفع كفاءة التند والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إليكترونياً.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مخطط تطوير الموقف، يشمل أيضاً وضع شاشات للإعلانات داخلياً وخارجياً، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإليكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بواقع مدخلين و3 مخارج، وكذلك تفعيل آليات الدفع الإليكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.

 

رفع كفاءة الموقف
رفع كفاءة الموقف

 

موقف السيارات
موقف السيارات

 

موقف سيارات الفيوم بنى سويف
موقف سيارات الفيوم بنى سويف

 


مواقف السيارات بالفيوم

موقف الفيوم بني سويف

الفيوم

محافظة الفيوم

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