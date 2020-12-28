إسبانية فوق الـ96 أول من تلقت لقاح كورونا وتوجه نصيحة مهمة للقضاء على الفيروس.. صور

فاطمة شوقى

بدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأحد، وكان أول شخص يتم تطعيمه ضد الوباء فى البلد الأوروبى هى أراسيلي روزاريو هيدالجو، وهى امرأة تبلغ من العمر 96 عامًا في منزل لوس أولموس في جوادالاخارا، وأعلنت بعد تلقيها اللقاح "إنه شيء مهم جدا، ولهذا فعلت ذلك، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا التخلص من الفيروس".

وشكرت أراسيلي أمام كاميرات وسائل الإعلام على كونها أول من يتم تطعيمه في جميع أنحاء البلاد، وشجعت "علينا وقف هذا الفيروس الذي يريد قتلنا": "أردت أن أتلقى التطعيم حتى نتمكن من الخروج من كل هذا ، ويمكننا الخروج ونعيش حياة طبيعية"، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وأضافت : "لقد مررنا بوقت عصيب دون أن نكون قادرين على المغادرة، دون أن نكون قادرين على رؤية الأسرة، بشكل سيء للغاية"، يتذكر أشهر الحبس التي مر بها بعد أن بدأ الوباء، في هذا السكن، توفي 13 شخصًا وأصيب 11 شخصًا بأعراض متوافقة مع الفيروس لم يتم تأكيدها بواسطة PCR.

وأشارت الصحيفة إلى أن مونيكا تابياس ، 48 عاما ، ارادت أن "تكون قدوة" كعامل صحي ، كونها أول عاملة يتم تطعيمها بعد بضع دقائق، وقالت "إنه فخر بأن أكون أول عاملة فى مجال الصحة يتم تطعيمى ، ما نريده هو أن يتم تطعيم غالبية الناس حتى ينتهي هذا في النهاية".



أراسيلي ومونيكا

واعترفت "في هذه اللحظة المهمة لم ينس الأشخاص الذين ماتوا بسبب هذا المرض: "لقد ماتوا دون دفء عائلاتهم".

في الأشهر الأولى للوباء ، قالت الممرضة إنها كانت "صعبة للغاية"، وخلصت إلى محاولتها تشجيع السكان على قبول التطعيم: "أشجع السكان على التطعيم لأنني أعتقد أنه مهم. إنه لقاح مثل أي لقاح آخر".

كان أراسيلي ومونيكا أول شخصين تلقيا اللقاح في إسبانيا ، في يوم تتكرر فيه هذه الصور في جميع أنحاء شبه الجزيرة.