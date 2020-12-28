أسماء القرى والنجوع المقرر تطويرهات ضمن مبادرة "حياة كريمة" في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الإسكندرية لتنفيذ خطط تطوير القرى الأكثر احتياجا، حيث وصل قطار مبادرة "حياة كريمة" إلى الإسكندرية، لرفع كفاءة وتطوير 3 قرى و 42 نجعا و كفرا بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير "1000 قرية" على مستوى الجمهورية وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.

يذكر أن اختيار تلك القرى جاء بناء على دراسات علمية شملت النطاق الإدارى والجغرافى لكل قرية، والكتل العمرانية لنطاقات حدود الدراسة للمدينة والقرى التابعة لها، حيث تم اختيار مركز بهيج ويتبعة 13 كفرا ونجعا هي ( نجع السراحنة ، نجع القاسمية ، نجع هواره ، نجع الافراد البحرى ، نجع حميده قبلى و بحرى ، العزبة البحرية ، نجع الصحفاق ، نجع حمودة ، نجع قطعان ، نجع أبو حبون ، نجع الافراد قبلى ، نجع الهيش ) و يبلغ عدد سكان مركز بهيج نحو 25 ألف نسمة .

و كذلك قرية " الغربنيات " و يتبعها 18 كفر و نجع و هم ( نجع النهضة ، نجع الصناقر ، نجع الجويرة ، نجع الاقرع ، نجع حمودة قبلى ، نجع المنشية ، نجع الصحفاق قبلى ، نجع مصباح ، نجع جويدة ، نجع محمد أوب مجرن ، نجع طلب ، نجع بريك ، نجع البراهمه ، نجع عبودة قبلى ، نجع يونس ، نجع كريم بحرى ، نجع الصحفاق بحرى ، نجع مرتاح ) ، ويبلغ عدد سكان قرية الغربينيات و توابعها نحو 35 ألف نسمة .

وأخير تم إختيار قرية "أبو صير" و يتبعها 11 نجع و كفر و هو ( نجع العجوز ،نجع الشتور ، نجع حليص ، نجع القريضات ، نجع حبون شرق ، نجع العزايم ، نجع السمالوسى ، نجع حبون غرب ، نجع القناشات ، نجع قنوش ، نجع الموالك )، و يبلغ عدد سكان قرية "أبو صير "و توابعها نحو 23 ألف نسمة.