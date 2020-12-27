وفاة الطفلة ليلى التى تبرعت لها والدتها بجزء من كبدها فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

توفيت الطفلة ليلى والتي تبرعت لها والدتها بجزء من كبدها لطفلتها ذات الأربع سنوات واستمرت العملية التى أجريت منذ عدة أيام أكثر من 9 ساعات كاملة لإجراء عملية تبرع جزء من كبدها لنجلتها الصغيرة، والتى تعانى من تليف بالكبد ومشاكل بالقناة المرارية.

وكان شريف خيرى والد الطفلة ليلى أكد أن حالة نجلته غير مستقرة اليوم، مضيفا أن الطفلة مصابة بفشل كبدى نتيجة لضمور فى القنوات المرارية مع وجود التواءات خلقية بالأمعاء والقولون وعدم وجود الوريد السفلى خلف الكبد منذ ولادتها وتم إجراء عملية لها بعد 6 شهور من ولادتها.

وطالب الأب الأهالى بالدعاء لنجلته بالشفاء عقب إجراء العملية.

وتابع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، حالة الطفلة ليلى المصابة بفشل كبدى والتى أجريت لها عملية زراعة الكبد اليوم بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية.

واطمأن مبارك على الطفلة عقب خروجها من غرفة العمليات وقد استغرقت العملية 10 ساعات متواصلة قام بإجرائها فريق زراعة الكبد بالمعهد والذى نجح فى إجراء جراحة صعبة جدا نظرا لحالة الطفلة المصابة بفشل كبدى نتيجة لضمور فى القنوات المرارية مع وجود التواءات خلقية بالأمعاء والقولون وعدم وجود الوريد السفلى خلف الكبد وقامت والدتها السيدة ولاء جلال بالتبرع لها بالفص الأيسر من الكبد، وتم وضع الطفلة بغرفة عزل زراعة الكبد بالعناية المركزة ويتم متابعة الحالة.

ووجه مبارك الشكر لفريق الجراحة ولعميد المعهد الدكتور هشام عبد الدايم على جهدهم اليوم فى إجراء هذه الجراحة الصعبة، وهذا عهده دائما بمعهد الكبد القومى الصرح الطبى المتميز على مستوى مصر والدول العربية والمتخصص فى زراعة وعلاج أمراض الكبد.

ووجه الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد جامعة المنوفية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الشكر للفريق الطبى المتخصص فى زراعة الكبد بمعهد الكبد جامعة المنوفية، حيث كتب: "تعظيم سلام فريق الجراحة زراعة الكبد بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية، فخور جدا بكم".