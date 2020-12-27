وقال صالح، خلال مخاطبته اليوم الأحد ورشة عن السياسات الثقافية، إن للدولة دورا في إنشاء البنيات الأساسية وتوفير الأجواء القانونية وإزالة كل المعوقات التي تعترض العمل الثقافي، لافتا إلى السعي لتهيئة دور العرض في السودان.

وأكد أمية إقامة هذه الورشة، لبحث العمل الجاد في المجال الثقافي، والاستفادة من كل التجارب، مشددا على أن الدولة لا تريد أن تحتكر النشاطات الثقافية.

من جانبه، قال طلال عفيفي مدير مؤسسة "سودان فلم فاكتوري" ، التي تنظم الورشة، إن برنامج الورشة قائم على إحياء النقاش وتبني الحوار الأهلى والعمل على جعل الثقافة حق عام، وذلك في إطار برنامج المؤسسة للسياسات الثقافية للمرحلة الانتقالية.