ورشة عمل لإعداد دروس تعليمية إلكترونية بجميع المراحل فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

افتتح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ورشة عمل إعداد الدروس التعليمية والمراجعات النهائية الإلكترونية المقدمة من خلال المنصات التعليمية والمقرر عرضها على الصفحة الرسمية للمديرية، بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام وموجهى عموم المديرية وفريق العمل بالتطوير التكنولوجى والتعلم النشط والعلاقات العامة بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة أن تشمل الدروس التعليمية الإلكترونية مراجعات للمنهج ككل وجميع المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن يكون تحضير الدرس بطريقة منظمة ومشوقة وفعالة ، وضرورة العمل على إثارة الدافعية للتعلم خلال فترة شرح وعرض الدرس ، وذلك من خلال مشاركة الطالب فى اكتساب التعلم، كما أن استثارة التعلم تجعل نواتج التعلم أفضل من خلال طرق التدريس الحديثة والمتنوعة والتوافق بين الصوت والصورة.